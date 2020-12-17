Сокращение числа турпоездок по всему миру из-за пандемии коронавируса принесло туристической отрасли за первые 10 месяцев 2020 года убытки в размере 935 млрд долларов. Об этом сообщили в четверг во Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).



«В период с января по октябрь туристические направления приняли на 900 млн меньше иностранных туристов по сравнению с тем же периодом 2019 года, — уточнили в организации. — Это приводит к потере 935 млрд долларов экспортной выручки от международного туризма». Сейчас, по данным UNWTO, туризм возвращается на уровень 1990 года.

В организации уточнили, что, как ожидается, число международных путешественников сократится по итогам года на 70 —75%. «В этом случае мировой туризм вернется к уровню 30-летней давности с уменьшением числа прибытий на 1 млрд и потерей примерно 1,1 трлн долларов», — добавили в UNWTO.

В 2019 году число туристов, путешествующих в другие страны, достигло отметки 1,5 млрд. Этот показатель на 4% выше уровня 2018 года.