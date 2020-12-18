Юг-Инвестбанк ввел вклад «Зимний» . Минимальная сумма — 20 тыс. рублей.

Срок составляет 730 дней и разделен на два периода начисления процентов: за 270 дней (включительно) — 4,7%, с 271-го по 730 дней — 4,2%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 4,38%. Дополнительные взносы возможны суммами от 10 тыс. рублей в течение 95 дней (включительно).

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются в зависимости от срока нахождения средств на счете от 4 до 4,7% годовых. Выплата процентов — ежемесячно.