Торговые точки смогут подключать оплату через Систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду с помощью агентов, которые работают с оператором системы, пишет «Коммерсант» . Ими могут быть различные организации: агрегаторы, маркетплейсы, поставщики кассового оборудования и другие. Первые платежи по QR-кодам через СБП организаций, подключенных по такой схеме, уже состоялись. Сервис для нефинансовых организаций совместно с Национальной системой платежных карт запустил банк «Русский Стандарт», для финансовых компаний аналогичный сервис тестирует СКБ-Банк.

Как сообщили в «Русском Стандарте» компании-агенты смогут предоставлять клиентам сервис генерации QR-кодов и проведения оплаты по СБП без технической интеграции с банком, что позволит им сэкономить время и средства. В ЦБ отметили, что схема позволит бизнесу получать от агрегатора в одном окне функционал оплаты по СБП вместе с другими услугами и сервисами. Обычно на интеграцию компании и банка по СБП уходит от месяца до полугода, отметили в «Русском Стандарте», а ее стоимость составляет от 100 тыс. рублей. В новой схеме подключающемуся к СБП магазину ее проходить не требуется.

По словам экспертов, бизнес заинтересован во внедрении СБП, в том числе и по агентской схеме, так как он дешевле традиционного эквайринга. Также роль агентов по подключению к СБП интересна и поставщикам платежного оборудования и программного обеспечения к нему. Внедрение сервиса даже более интересно агрегаторам, чем банкам, считают эксперты. По мере развития эта система будет вытеснять карточные платежи, что будет сокращать расходы банков.

Как рассказали участники рынка, агентская схема подключения рассматривалась еще в прошлом году, но под давлением банков была отложена. Пока ЦБ говорит о пилотном проекте, по итогам которого будет принято решение о тиражировании схемы на весь рынок.