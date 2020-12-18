Центробанк по итогам заседания совета директоров в пятницу, 18 декабря, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6—4,9%. Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения. Ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономическую активность, чем в II квартале. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках улучшилась на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с прогрессом в создании вакцин. Дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее, учитывая усиление краткосрочных проинфляционных факторов и риски их более продолжительного действия», — отмечается в релизе.

По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5—4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем



ЦБ отмечает, что с учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки.

«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — уточнил регулятор.



Опрошенные Банки.ру аналитики также ожидали, что ключевая ставка останется без изменений. Эксперты считают, что и в 2021 году Центробанк будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику, что поддержит темпы восстановления после спада в текущем году. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью агентству Bloоmberg заявила, что в базовом сценарии регулятора пространство для снижения ключевой ставки есть, но «ситуация характеризируется большой неопределенностью».



Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 12 февраля 2021 года.

Это восьмое заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке в текущем году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля , 22 марта и 26 апреля 2019 года, Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня , 26 июля , 6 сентября , 25 октября , 13 декабря 2019 года и 7 февраля 2020-го принимал решение снизить ее. На заседании совета директоров 20 марта ЦБ оставил ключевую ставку без изменений, 24 апреля снизил ее на 50 б. п. до 5,5%, 19 июня — на 100 б. п. до 4,5%, а 24 июля — на 25 б. п. до 4,25%. 18 сентября и 23 октября ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.