Совет Евросоюза обновил список государств, из которых по причине достаточно благоприятной эпидемической обстановки возможен въезд на территорию ЕС. Россия в обновленный список снова не вошла.

Итак, в страны Евросоюза по-прежнему можно въехать из: Австралии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Таиланда.

«Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности», — поясняется в заявлении Совета.

Обменен въезд из Уругвая. Это связано с ухудшением ситуации с COVID-19 на территории страны.

По данным на четверг, 17 декабря, в странах Европы за весь период пандемии зарегистрировано 22,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли — свыше 506 тыс. человек. За последнюю неделю заболели более 1,7 млн человек.

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения рекомендовало жителям региона праздновать Новый год и Рождество на улице. Это необходимо, чтобы снизить риски новых случаев заражения.