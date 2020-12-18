Деньги, которые которые идут в регионы, нужно быстрее задействовать, «пускать в экономику», сообщил глава Минфина Антон Силуанов на совместной коллегии Минфина Татарстана, управления ФНС и управления Федерального казначейства по республике.

«Те деньги, которые формируются на федеральном уровне и которые идут в регионы, нужно быстрее задействовать: заключать контракты, соглашения, быстрее выпускать в экономику, чтобы они там работали, чтобы они давали прирост экономический в регионах», — заявил Силуанов.

Ранее он сообщал, что финансовая помощь регионам со стороны правительства РФ в 2021 году будет увеличена. По словам Силуанова, в текущем году правительство потратило на компенсацию выпадающих доходов регионов 300 млрд рублей, а на следующий год запланированный объем поддержки составляет 100 млрд рублей.