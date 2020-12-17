«Сбер» запустил сервис «Налоговый вычет» для оформления социального, имущественного и инвестиционного налогового вычета по ИИС, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Налоговые консультанты компании заполнят декларацию 3-НДФЛ за клиента и помогут отправить пакет документов в налоговую инспекцию не выходя из дома. Они также проконсультируют по декларированию дополнительных доходов, необходимым для вычета документам и способам их отправки в налоговую инспекцию. Пользователи портала «Госуслуги» могут получить справку 2-НДФЛ автоматически прямо в личном кабинете «СберРешений», — говорится в релизе.

В сервисе можно оформить все основные виды налоговых вычетов:

социальный — за расходы на лечение и обучение, взносы на инвестиционное и накопительное страхование жизни и индивидуальный пенсионный план (до 15 600 рублей в год) и за взносы на благотворительность;

инвестиционный — за пополнение ИИС (до 52 000 рублей в год);

имущественный — за покупку жилья (до 260 000 рублей) и выплаченные проценты по ипотеке (до 390 000 рублей).

Стоимость услуги — от 1 699 рублей до 3 499 рублей.

«Многие не оформляют налоговый вычет из-за сложности составления декларации и нехватки времени. Наш новый сервис кардинально упрощает и ускоряет процесс: документы в среднем готовятся всего один день», — комментирует генеральный директор «СберРешений» в России и СНГ Наталья Подвойская.

Услуга доступна на сайте компании «СберРешения», которая входит в экосистему «Сбера».

