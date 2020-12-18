Россияне ждут, что после окончания новогодних каникул курс доллара вырастет по отношению к рублю до 81,77 рубля. Евро — до 93,83 рубля, прогнозируют участники опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Итак, среди участников опроса за курсом американской валюты следит каждый четвертый опрошенный (25%), за курсом евро — каждый пятый (20%).



Мужчины следят активнее женщин — 29% и 20% у доллара и 22% 15% у евро соответственно.

Больше всего курс доллара интересует россиян, доход которых составляет 50—80 тыс. рублей в месяц, евро — с доходом свыше 80 тыс. рублей.

При этом, отмечает сервис, интерес россиян к курсу валют находится на минимальном за шесть лет уровне. Меньше долларом интересовались (24%) только в августе прошлого 2019 года. Пристальнее всего россияне следили за этой темой в декабре 2014 года 54%.