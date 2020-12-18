В ближайшие выходные, 19 и 20 декабря, отделения Пенсионного фонда будут открыты для подачи заявлений на новогоднюю выплату, говорится в сообщении Минтруда. Выплата положена родителям с детьми до семи лет включительно. Она не облагается налогом и не влияет на назначение других мер социальной поддержки.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, большинство родителей получат выплату проактивно — родителям детей, которые уже подавали заявление на «летние коронавирусные выплаты», 5 тыс. рублей придет автоматически. Для родителей, у кого ребенок родился после 1 июля 2020 года и тем, кто не обращался за прошлыми выплатами, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» или лично в ПФР, пояснил Мантуров.

Если родители подавали заявления лично на единовременные летние выплаты, то они также могут подать заявление в ПФР. Опекунам и попечителям необходимо подавать заявление лично в Пенсионном фонде, говорится в сообщении.