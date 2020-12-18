Каждый пятый россиянин при подписании не проверяет все пункты договора на оказание финансовых услуг, говорится в исследовании НАФИ. Так, 7% опрошенных ставили подпись в документах без ознакомления с текстом, 10% читали договор и подписывали, даже если что-то осталось им непонятно. Из-за этого граждане рискуют потерять деньги, предупреждают аналитики.

При выборе кредитного продукта 25% не рассматривали кредитные предложения от других организаций, 14% изучали только кредитные предложения от одной организации, 9% сообщили, что на момент оформления кредита других вариантов предложений не было.

Большинство россиян при оформлении финансовой услуги читают договор перед подписанием и при необходимости консультируются либо с сотрудником финансовой организации (53%), либо обращаются к другим людям или источникам (15%). Если у человека хорошее материальное положение и он занимает руководящую позицию, скорее всего он будет рассматривать несколько вариантов кредитных предложений в различных организациях.

Чаще всего рискуют потерять деньги люди без высшего образования, с низким достатком, представители рабочих профессий, обсуживающий персонал и проживающие в сельской местности. Меньше других рискуют потерять деньги люди с высшим образованием, стабильным доходом, руководители, квалифицированные специалисты, владельцы бизнеса, жители столиц и крупных городов, а также люди среднего возраста (25—44 лет).