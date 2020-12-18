На Московской бирже 18 декабря 2020 года начались торги паями еще двух биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) под управлением УК «Альфа-Капитал». Таким образом, число БПИФ УК «Альфа-Капитал», обращающихся на Мосбирже, увеличилось до шести, говорится в сообщении торговой площадки.



БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые российские акции» (торговый код — AKME) инвестирует в акции и депозитарные расписки российских компаний и использует стратегию активного управления акциями. Фонд «Альфа-Капитал Китайские акции» (торговый код — AKCH) инвестирует в акции компаний развивающихся экономик. В его портфеле бумаги компаний, входящие в индексы китайского фондового рынка.

Оба фонда номинированы в рублях, порог входа для инвесторов — 100 рублей. При покупке паев фондов сроком более трех лет действует налоговый вычет.

Всего на фондовом рынке Мосбиржи обращаются 55 биржевых фондов: 39 БПИФов под управлением УК «Альфа-Капитал», АО «ВТБ Капитал Управление активами», УК «Восток-Запад», УК «Газпромбанк — Управление активами», УК «Открытие», УК «Райффайзен Капитал», УК «МКБ Инвестиции», ООО «РСХБ Управление Активами», УК «Сбер Управление Активами», УК «Система Капитал», УК «Тинькофф Капитал» и 16 ETF компаний FinEx Funds и ITI Funds.

Биржевые фонды запущены на бенчмарки, покрывающие порядка 50 стран, включая Россию, Казахстан, США, страны Евросоюза, Великобританию, Китай, Японию, Австралию. Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации, инструменты денежного рынка и товарные активы.

За январь — ноябрь 2020 года совокупный оборот по биржевым фондам составил 241 млрд рублей, чистый приток средств в биржевые фонды — 62 млрд рублей, совокупная стоимость чистых активов на конец ноября достигла 116 млрд рублей (1,5 млрд долларов США), сделки с биржевыми фондами заключили свыше 1,1 млн частных инвесторов.

