Российские власти не планируют заключать соглашения по стабилизации цен на другие виды продуктов и вводить госрегулирование цен, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы таких даже вариантов не рассматриваем, потому что это мера вынужденная, мы не планируем ломать рыночные принципы», — отметил министр.

Он добавил, что ввод госрегулирования цен не соответствует принципам экономики. «Если мы введем регулирование цен на продукты питания, это просто сломает все принципы экономики. Это за собой потащит и производственную составляющую, и поставщиков сырья, и поставщиков техники и т. д.» — сказал министр.

Российский ретейл не нуждается в поддержке в связи с соглашениями по стабилизации цен на сахар и масло, отметил Мантуров. «Мы же только что слышали, что у ретейла есть возможность маневрировать группами товаров, и уж помощь здесь точно не нужна. Они нормально себя чувствуют и рентабельность обеспечивают», — сказал министр.