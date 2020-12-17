Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 29 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 9 копеек. На 10:10 мск курс доллара вырос на 54 копейки и составил 73,37 рубля, а евро подорожал до 89,88 рубля (плюс 52 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в пятницу с утра на российском рынке для рубля сложился негативный внешний фон. По его словам, рубль может перейти к ослаблению, в результате чего пара доллар/рубль сможет отыграть большую часть потерь предыдущего дня и подняться выше 73 рублей. Под конец дня рубль скомпенсирует часть потерь, а в ближайшие сессии доллар продолжит движение в коридоре 73—75 рублей.

«Вчера пара доллар-рубль завершила торги чуть ниже сильной поддержки 73. Но, скорее всего, это опять был «прокол», а не пробой уровня. Сегодня и дешевеющая нефть, и рост доллара к мировым валютам, и фактор пятницы играют в пользу покупок доллара против рубля. Ждем решения ЦБ по ставке. Даже не самого решения, любой исход заседания совета директоров ЦБ не сильно повлияет на рынок, а последующих комментариев регулятора», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.