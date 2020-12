Теперь клиенты банка могут за несколько минут самостоятельно выпустить себе цифровую CARD PLUS в Мобильном приложении или Интернет-банке Кредит Европа Банка к имеющемуся текущему счету в рублях. При отсутствии счета он может быть также открыт онлайн.

CARD PLUS - дебетовая карта Mastercard World c дополнительными преимуществами для держателей карт: кэшбэком на все офф-лайн-покупки в размере 1%, повышенным кэшбэком в размере 5% на такие востребованные категории как бензин и остальные покупки на АЗС, кафе, рестораны, фастфуд и начислением процента на остаток средств по счету карты [4,3% годовых в декабре 2020, устанавливается ежемесячно].

По цифровой CARD PLUS клиентам доступны те же операции, что и по обычной CARD PLUS: бесконтактная оплата товаров и услуг в физических и онлайн-точках продаж через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или с использованием реквизитов карты, снятие наличных в банкоматах с бесконтактным модулем, а также все операции онлайн-банкинга, в том числе переводы с карты на карту и переводы через Систему быстрых платежей. Воспользоваться цифровой CARD PLUS клиент сможет сразу после выпуска, добавив карту в приложение Wallet или используя реквизиты карты.

«Мы предоставляем нашим клиентам современные банковские продукты и сервисы, и цифровая CARD PLUS – один из них. Это, действительно, удобный инструмент для тех, кто ценит свое время и выбирает онлайн-решения. Мы уверены, что цифровая карта будет востребована нашими клиентами», — прокомментировал Доган Гюркан, Директор Розничного бизнеса Кредит Европа Банка.