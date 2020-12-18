Организатор мероприятия — ведущее деловое издание «Ведомости».

Илья Кучугин выступил спикером в сессии конференции «Be safe. Данные в безопасности?». Участники мероприятия рассмотрели такие темы как: безопасность и API (программный интерфейс приложения), проблемы автоматизированной регистрации, страхование киберрисков, биометрическая идентификация. В ходе обсуждения эксперты отметили, что количество мошеннических схем во время пандемии заметно увеличилось.

Отдельное внимание было уделено практике применения закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры», обсуждению проблемы автоматизированной регистрации и вопросу обезличивания клиентских данных для обмена ими с третьими лицами.

«Как финансовая организация, Банк ЗЕНИТ ставит на первое место вопросы информационной безопасности, а именно — безопасность проводимых операций и защиту клиентских данных. Мы максимально стремимся обеспечить конфиденциальность информации, которую нам доверяют наши клиенты», — отметил Илья Кучугин.

Конференция «Финтех ONLINE» ежегодно объединяет представителей власти, крупного и среднего бизнеса, а также финтех-компаний для совместного обсуждения инициатив и проектов по развитию цифрового финансового рынка. На конференции выступают лидеры мнений, руководители крупнейших компаний на рынке, а также ключевые ньюсмейкеры.