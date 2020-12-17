СПАО «Ингосстрах», в котором была застрахована персональная ответственность бывшего топ-менеджмента Промсвязьбанка, включая экс-собственников братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, должно выплатить этой финансовой структуре 100 млн долларов, пишет «Коммерсант» . Иск о признании недействительным страхового договора с банком представители «Ингосстраха» подали в Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате в апреле 2020 года, после того как их привлекли в качестве третьего лица по делу о взыскании нанесенного бывшим топ-менеджментом банка ущерба. Произошло это по ходатайству одного из ответчиков — бывшего основного собственника банка Дмитрия Ананьева.

Договор, ставший предметом судебного разбирательства в МКАС, был заключен сторонами с лимитом ответственности 100 млн долларов. Впоследствии он был пролонгирован, по нему банк также оплатил страховую премию — 25,4 тыс долларов. Требуя признать его недействительным, представители «Ингосстраха» настаивали на том, что, заключая договор страхования ответственности, в компании «не располагали информацией о реальном состоянии банка и были введены в заблуждение».

Ответчики, по данным источников издания, утверждали, что страховщик заключил очередной договор за две недели до санации Промсвязьбанка и не мог не знать о реальном положении дел в банке. Еще более несостоятельными ответчики считают доводы истца о том, что «страховщик некорректно оценил страховой риск по вине клиента». Третейский суд пришел к выводу о том, что, заключая договор с банком, «Ингосстрах» осознавал положение дел в кредитном учреждении, доказать обратное не смог и в связи с этим заявленные требования не подлежат удовлетворению. В пресс-службе банка заявили, что полностью удовлетворены решением суда, а исковые требования «Ингосстраха» считают неправомерными.

Страховой компании, наряду с бывшим руководством банка, вероятнее всего, придется отвечать по заявленному к ним иску о возмещении нанесенного ущерба, пишет издание. Речь идет о нанесении прежним топ-менеджментом банка ущерба на рекордную сумму в 282 млрд рублей из-за проведенных сомнительных и убыточных сделок. По 88 млрд рублей Промсвязьбанк требует взыскать с каждого из братьев Ананьевых. После того как спор закончится, банк получит право обратиться с иском в суд к страховщику, который обязался покрыть возможный ущерб от действий Ананьевых на 100 млн долларов.