Вчера российский рынок акций восстановился – по итогам дня индекс РТС повысился на 1,4% до 1 419 пунктов, тогда как индекс Московской биржи прибавил 0,4% до 3 282 пунктов на фоне оптимизма на мировых рынках в связи с началом процесса вакцинации и надеждами на финансовые стимулы. Рост в основном наблюдался вакцияхнефтегазовых компаний, тогда как по недавним лидерам роста, в том числе по акциям сталелитейных компаний, наблюдались признаки фиксации прибыли. Курс рубля укрепился на 0,7% до 72,83 руб./долл. на фоне сильныхцен на нефть (Brent +0,8% до 51,50 долл./барр.) и ослабления доллара, который опустился ниже отметки 90 к корзине валют впервые за два с половиной года.

Сегодня на российском рынке акций можно ожидать фиксации прибыли на фоне отсутствия новых катализаторов роста: Сегодня на рынках царит неопределенность, так как завтра в США может начаться шатдаун, тогда как споры в Конгрессе по поводу пакета стимулов на сумму $900 млрд не утихают. После сильного ралли с конца октября акции многих российских циклических компаний приближаются к перекупленным уровням, поэтому сегодня мы ожидаем, что инвесторы будут фиксировать прибыль по некоторым бумагам в ожидании новых катализаторов роста в форме пакета стимулов в США. Сильные цены на нефть (Brent по-прежнему торгуется выше $50/барр. и слабый курс доллара (DXY +0,1% до 89,90), который торгуется на минимумах последних двух с половиной лет, благоприятны для курса рубля, и мы ожидаем, что акции российского нефтегазового сектора сегодня по-прежнему будут идти вверх. Спросом будут пользоваться и акции банков и ритейлеров. Напомним, что сегодня в 13.30 мск состоится последнее в этом году заседание ЦБ по ключевой процентной ставке, которая, как мы полагаем, останется на прежнем уровне 4,25%.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru(Стратегия)

Еврокомиссия установила предварительные антидемпинговые пошлины на горячекатаный прокат из Турции Как сообщает Metalbulletin, Еврокомиссия установила предварительные антидемпинговые пошлины на горячекатаный прокатиз Турции в размере 4,8-7,6%. Предварительные меры, если они будут подтверждены, вступят в силу 14 января 2021, расчетные пошлины могут меняться вплоть до этой даты. Окончательные пошлины вступят в силу к 13 июля 2021. Объявлению предшествовало антидемпинговое расследование в отношении импорта горячекатаного рулона. На долю экспорта плоского проката из Турции пришлось 27% совокупного экспорта стали в 2019; при этом на горячекатаный прокат пришлось 60% совокупного экспорта, или примерно 3,5 млн т, по данным Турецкой ассоциации экспортеров стали. Экспорт стали из Турции в Европу снижался в этом году из-за торговых барьеров и пандемии. Если объемы горячекатаного проката из Турции будут перенаправлены на рынки Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, это окажетдополнительное давление на предложение стали в Европе, так как производство стали в Европе снизилось и было на 14 г/г ниже в ноябре. Внутренние цены на горячекатаный рулон сильно выросли по всей Европе в декабре на фоне дефицита этой продукции на рынке. Мы считаем, что сложившаяся ситуация – позитивный краткосрочный катализатор роста для акций российских экспортеров плоского проката – НЛМК (NLMK:LI; ВЫШЕ РЫНКА) и Северстали (SVST:LI; ВЫШЕ РЫНКА). Мы считаем, что риск снижения продаж MMK Metalurji ограничен, так как этот актив в основном поставляет оцинкованный прокат.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)

Генеральный директор РусАгро прокомментировал недавнее решение , направленное на сдерживание роста цен, и динамику бизнеса компании в 2020-2021; ПОЗИТИВНО Компания РусАгро (AGRO LI: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $13,6) вчера провела телефонную конференцию, в ходе которой ее генеральный директор Максим Басов прокомментировал ситуацию вокруг недавнего решения правительства установить предельные уровни цен на сахар и подсолнечное масло на российском рынке, а также сообщил предварительные финансовые результаты за 2020 и ожидания на 2021. Хотя ограничение роста цен негативно повлияет на финансовые результаты за 2021, этот негативный эффект составит примерно 1% выручки компании за 2021. В то же время 11M20 EBITDA на уровне 30 млрд руб. уже на 21-10% выше нашего прогноза и консенсус-прогноза рынка за полный год, что лишний раз подтверждает, что финансовые результаты за 4К20 будут сильными. Это в сочетании с оптимистическими ожиданиями на динамику компании в 2021 подтверждает наш позитивный взгляд на акции РусАгро.

Основные итоги этого мероприятия мы приводим ниже:

РусАгро присоединился к соглашениям о фиксации цен на сахар и бутилированное подсолнечное масло , в рамках решения сдержать рост цен на эти продукты, о чем на прошлой неделе сообщало издание РБК: оптовые цены на сахар будут ограничены 36 руб./кг, розничные – 46 руб./кг, цены на подсолнечное масло, соответственно, 95 руб./л и 110 руб./л. Ограничения будут действовать с 20 декабря 2020 по 1 апреля 2021. В том случае, если эта мера будет продлена до сентября 2021, ее негативный эффект на выручку компании, по оценкам менеджмента, составит всего 1,5 млрд руб. (это примерно 1% выручки компании за 2021, по нашей оценке).

11M20 EBITDA составила примерно 30 млрд руб., что уже на 21-10% выше нашего прогноза и консенсуспрогноза рынка на весь 2020 г. Таким образом, из-за высоких цен результаты за 4К20 оказались очень сильными. 2021, как ожидается,будет еще одним наиболее сильным годом в истории компании с точки зрения СДП (СДП за 2020, как ожидается, продемонстрирует рекордно высокий уровень).

Учитывая, что компания должна снизить коэффициент “чистый долг / EBITDA” примерно до 2x к концу года, менеджмент ожидает, что совет директоровможет повысить коэффициент дивидендных выплат до 50% чистой прибыли с текущих 25%. Заседание совета директоров состоится в апреле 2021; таким образом, в случае одобрения, это решение повлияет на дивидендные выплаты по итогам 2П20.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)