Цель снизить бедность до 6,5% к 2030 году, анонсированная президентом РФ Владимиром Путиным на пресс-конференции, вполне достижима, уверены опрошенные «Известиями» экономисты. Резко сократить число граждан за чертой бедности в России помогут ускорение экономического роста, инвестиции в человеческий капитал и стимулирование рождаемости.

По словам директора Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игоря Николаева, для снижения уровня бедности необходимо обеспечить динамичный рост экономики страны, который даст импульс к увеличению зарплат. Вторым условием должна стать щедрость властей в коронавирусный период, уверен Николаев. Гражданам и бизнесу необходима широкомасштабная финансовая помощь, а не только отсрочки платежей и льготные кредиты, считает эксперт.

Чтобы бороться с бедностью, надо вкладывать в человеческий капитал и стимулировать рождаемость, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Если сегодня дать людям образование и помочь семьям с детьми, через 15 лет у нас вырастет и экономика, и уровень благосостояния, уверен он.

Исходя из текущей ситуации, оснований для уверенности в том, что уровень бедности радикально изменится в ближайшие десять лет, не так много, считает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Процент малоимущих людей в России стабильно держится в диапазоне от 11% до 13% уже 13 лет, что позволяет делать вывод о системной бедности в стране. Чтобы достичь цели, нужны переломные реформы, заявил эксперт.

В Минэкономразвития переадресовали в Минтруд вопросы о плане действий по борьбе с бедностью. В Минтруде оперативно не ответили на запрос.