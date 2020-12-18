Годовая инфляция в I квартале 2021 года составит около 5%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Если говорить про ближайший горизонт, то по нашим предварительным оценкам, годовая инфляция составит около 5% в первом квартале следующего года. Затем, если влияние разовых факторов относительно быстро сойдет на нет, она будет снижаться и вернется к 4% в середине года», — отметила Набиуллина.

Напомним, согласно октябрьскому среднесрочному прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2021 году ожидается на уровне 3,5—4% годовых. По словам главы регулятора, Банк России пока считает преждевременным уточнение среднесрочного прогноза по инфляции.