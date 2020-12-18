Центробанк не видит «пузырей» на фондовом рынке, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. При этом ЦБ выступает за защиту прав неквалифицированных инвесторов и хочет ограничить продажу им сложных финансовых инструментов.

«Мы не видим «пузырей» для фондового рынка, с точки зрения финансового сектора здесь нет рисков», — сказала Эльвира Набиуллина.

Ранее ЦБ рекомендовал финансовым организациям приостановить продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам. Глава регулятора отметила, что ЦБ ведет переговоры, чтобы быстрее принять законы о правилах продажи финансовых инструментов и разработать процесс тестирования инвесторов раньше, чем это планировалось.

Сейчас в базовом законе о неквалифицированных инвесторах введение механизма тестирования запланировано на 1 апреля 2022 года. ЦБ предлагает сдвинуть этот срок на 1 октября 2021 года.

«Пока весь этот механизм не разработан, мы считаем необходимым ввести запрет на продажу неквалифицированным инвесторам особо сложных финансовых продуктов. Такой запрет должен быть введен законодательно», — добавила она.