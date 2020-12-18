Курс европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 18 декабря, превысил 90 рублей, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с 7 декабря текущего года.

Курс евро расчетами «завтра», по данным на 11:52 мск, потерял 70 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 90,0575 рубля, курс доллара на это же время находился на уровне 73,47 рубля, увеличившись на 63,75 копейки, следует из данных на сайте биржи.