Годовой темп прироста ссудной задолженности по ипотечным кредитам в рублях на 1 ноября 2020 года достиг 22,2%, говорится в материалах регулятора.

«Существенный вклад в рост ипотечного кредитования вносит кредитование на первичном рынке жилья. Годовой темп прироста задолженности по рублевым ипотечным кредитам, обеспеченным договорами долевого участия, составил 37,2% на 1 ноября 2020 года», — сказано в релизе.



Отмечается, что банки сохраняют требования к платежеспособности заемщиков. Средняя величина показателя долговой нагрузки по ипотечным кредитам, предоставленным в III квартале, составила 54% (в II квартале — 57%), но наблюдается рост доли вновь предоставляемых кредитов с первоначальным взносом от 15 до 20%. В III квартале доля таких кредитов составила 31,7% по сравнению с 23,9% в II квартале (в I квартале — 28,8%). Рост доли кредитов с небольшим первоначальным взносом в том числе обусловлен действием государственной программы льготного ипотечного кредитования, в рамках которой минимальный первоначальный взнос может составлять 15%.

«Если доля предоставляемых кредитов с небольшим первоначальным взносом продолжит увеличиваться, это может снизить качество кредитных портфелей банков в будущем», — указывает регулятор.

Качество ипотечного кредитного портфеля также в значительной мере зависит от сбалансированного роста цен на недвижимость. В III квартале годовой рост цен на недвижимость на первичном рынке составил 9,4%. «Если рост цен на недвижимость продолжит ускоряться, это может усилить амплитуду кредитного цикла, привести к повышенному спросу на ипотечные кредиты и последующему более глубокому кредитному сжатию», — предупреждает ЦБ.

«В случае дальнейшего ухудшения стандартов кредитования и (или) продолжительного ускоренного роста цен на недвижимость Банк России для поддержания качества ипотечных кредитных портфелей банков может рассмотреть в будущем вопрос об ужесточении макропруденциальных мер по ипотечным кредитам», — допускает регулятор.