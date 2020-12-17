Аналитический центр Банки.ру исследовал факторы, определявшие динамику ставок по банковским рублевым вкладам в 2020 году. Ставки снижались на протяжении большей части года, но робкие надежды вкладчиков на рост доходности депозитов не лишены оснований, следует из материала «Ставки по рублевым вкладам: с надеждой на инфляцию и дефицит бюджета» .

Падение ставок в 2020 году (к началу октября был зафиксирован абсолютный минимум за всю историю мониторинга — 4,33% годовых) было обусловлено прежде всего мягкой процентной политикой Банка России в виде снижения ключевой ставки на фоне замедления темпов роста инфляции. Паузы в снижении ставок по вкладам происходили лишь в периоды оттока клиентских средств: банки были вынуждены реагировать повышением ставок, но рост был небольшим и краткосрочным ввиду отсутствия у банков особых проблем с ликвидностью.

В конце осени ситуация изменилась. Федеральный бюджет, в основном выступавший чистым поставщиком денежных средств в банковский сектор, стал главным каналом их изъятия: в октябре и ноябре Минфин разместил рекордные объемы облигаций федерального займа, финансируя таким образом образовавшийся в кризис дефицит бюджета. На фоне опасений усиления санкционной риторики по итогам выборов президента США (а значит, повышения рисков для рынка гособлигаций РФ) большой объем ОФЗ был размещен буквально в экстренном порядке и преимущественно в пользу российских госбанков. ЦБ и сам Минфин поддерживали банкиров госсредствами, но нагрузка на ликвидную позицию банков из-за выкупа рекордных объемов ОФЗ все же заметно возросла. Часть кредитных организаций была вынуждена повысить ставки по вкладам, привлекая дополнительное финансирование от населения. В результате с первой декады октября по вторую декаду ноября включительно средняя максимальная ставка по депозитам выросла с 4,33% до 4,54%, достигнув самого высокого уровня с конца июля.

Выполнив весь план по размещению ОФЗ, Минфин заметно снизил активность на первичном рынке госдолга, что уменьшило нагрузку и на ликвидную позицию банковского сектора. Потребности в рублевых средствах у банков сократились, и ставки по вкладам снова двинулись вниз.

Эксперты указывают на еще одну тенденцию, которая, вероятно, способствовала возобновлению снижения ставок. Почти весь 2020 год население и бизнес непрерывно забирали наличные из банков, но с июля отток средств через наличные стал снижаться, а в ноябре сменился чистым притоком, что дало возможность кредитным организациям несколько снизить депозитные ставки после их повышения в октябре — ноябре.

По мнению экспертов, несколько факторов могут обусловить рост депозитных ставок в ближайшее время.

Во-первых, до конца года крупнейшие российские банки должны вернуть Минфину и Федеральному казначейству крупные суммы по депозитам (это в основном те самые средства, которыми Минфин подстраховывал банки в октябре — ноябре для выкупа ОФЗ). У банковского сектора не должно возникнуть сложностей, так как из бюджета в банковскую систему придут встречные объемы средств. Но нельзя исключать накладок по срокам, что может вынудить отдельные банки временно повысить ставки по вкладам для привлечения дополнительных средств от населения.

Кроме того, с началом декабря наличные стали снова активно утекать из банковской системы; можно предположить, что до конца года отток лишь усилится в связи с подготовкой к длинным праздникам и создаст дополнительное давление на ликвидность банков в период крупных погашений бюджетных средств.

Наконец, в пользу повышения ставок играет и ускорение темпов инфляции : оно не только заметно уменьшает вероятность снижения ключевой ставки в декабре, но даже может обусловить ужесточение риторики ЦБ, что будет расценено участниками рынка как сигнал к возможности повышения ставок в 2021 году.

Аналитики Банки.ру полагают, что если рост ставок будет иметь место, то он будет преподнесен в виде сезонных предложений или акций банков.

«Тенденции в динамике ставок на 2021 год, безусловно, будут определяться целым рядом макроэкономических факторов и условий... В то же время два ключевых для ставок фактора можно выделить уже сейчас. С одной стороны, в период пандемии Банк России в любом случае будет стараться удерживать ключевую ставку на минимально возможном уровне для доступности кредитов экономике, что будет ограничивать любые движения ставок по вкладам вверх. С другой стороны, российский бюджет в 2021 году сохранится в дефиците, а главным инструментом его финансирования останется государственный долг, выкупать который будут все те же госбанки. В случае нехватки средств для выкупа госдолга банковский сектор будет каждый раз обращаться за ресурсами населения, привлекая средства кратковременным повышением ставок», — рассуждают эксперты.

Подробный анализ движения банковских ставок по вкладам и наглядная инфографика — в материале раздела «Исследования» .