📰 Ключевым драйвером роста рубля остаются ожидания положительного эффекта от массовой вакцинации населения в крупнейших странах, пишет «Российская газета» , ссылаясь на аналитика ГК «Финам» Анну Зайцеву. По ее словам, до конца месяца ожидается сохранение общего позитивного тренда на глобальных финансовых площадках, что будет благоприятствовать укреплению национальной валюты. Поддержка российской валюты со стороны регулирующих органов продолжит постепенно ослабевать, что может сыграть свою отрицательную роль при смене настроений на мировых рынках в худшую сторону. До конца 2020 года курс рубля будет находиться в диапазоне 71,5—73,5 рубля за доллар и 87—90 рублей за евро.



📰 Курс биткоина продолжит расти как минимум до конца I квартала 2021 года, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Тренд на подорожание этого актива с замедлением или даже кратковременными спадами может продолжаться и все первое полугодие. Вместе с ним будут расти и котировки большинства других криптовалют. По мнению специалистов, биткоин легко может преодолеть отметку в 31 тыс. долларов в 2021 году. Впрочем, курс будет зависеть от ситуации в глобальной экономике.

📰 Население РФ оценивает поддержку государства в период эпидемии коронавируса как менее щедрую, чем в других странах, пишет «Коммерсант» . Таковы исследования Высшей школы экономики. Ее фокусом оказались семьи с детьми, в то время как наиболее пострадавшими от кризиса являются самозанятые, ИП, малый и средний бизнес. Наилучшей формой поддержки россияне считали бы введение чрезвычайной ситуации, чтобы иметь право прекратить обязательные платежи, хотя такие его составляющие, как ограничения перемещений и требование носить маски, вызывают у них возмущение.

📰 Средние чеки при покупке новогодних подарков для детей выросли на 15—20% по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия» , ссылаясь на данные «Платформы ОФД». Так, средний чек при покупке конфет вырос на 16%, игрушек в виде героя мультфильма — на 17%, а настольных игровых наборов — на 21%. Это самые популярные подарки для детей. Родители стали тщательнее выбирать товары, как правило, они импортного производства и дороже, говорят эксперты. Кроме того, зарубежная продукция подорожала из-за валютного скачка.

📰 Компании стали чаще искать сотрудников на неполный рабочий день, пишет «Российская газета» , ссылаясь на сервис по трудоустройству «Авито Работа». Количество вакансий, предусматривающих лишь частичную занятость, за год выросло на 39%, а число откликов на такие предложения о работе — на 38%. По данным сервиса, медианный доход таких работников составляет 15 тыс. рублей в месяц. Чаще всего компании предлагают на неполный день работу, не требующую опыта или подходящую для студентов. Наиболее доходным делом для работы на условиях частичной занятости оказались автомобильный бизнес, транспорт и логистика, госслужба и некоммерческие организации.