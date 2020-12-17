При подготовке исследования были проанализированы данные по банкам, входящим в Топ-50 по размеру депозитов физических лиц на 1 ноября 2020 года. В качестве критериев отбора использовались слова «зимний» или «новогодний» в названии и окончание приема до конца февраля 2021 года.

Кроме того, вклад «Зимняя сказка» разместился на 10-й позиции в рейтинге новогодних депозитов, по версии сервиса Бробанк.ру. В этом случае оценивались предложения банков – участников Топ-100 по объему своих активов.

Вклад «Зимняя сказка» предлагает размещение денежных средств в сумме от 5 000 рублей на срок 91 или 181 день. Максимальная ставка по депозиту составляет 4,7% годовых и зависит от способа открытия (очно или онлайн) и срока размещения.