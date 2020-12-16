Из-за кризиса в российских моллах обанкротилось 20% магазинов, в основном это МСБ — всего примерно 1 млн компаний, пишут «Известия» , ссылаясь на президента Союза торговых центров Булата Шакирова. По его словам, федеральные сети пока чувствуют себя лучше. Объем свободных площадей, или вакантность, в ТЦ высокого уровня сейчас составляет около 10–15%, среднего — 15–30%. Год назад показатели равнялись 1–3% и 10–15% соответственно, добавил Шакиров.

Закрытие магазинов МСБ напрямую связано с пандемией, указала партнер Colliers International Анна Никандрова. По ее словам, у многих небольших компаний не оказалось запаса свободных средств, чтобы пережить ситуацию. Также это связано и с закредитованностью, отметил генеральный директор консалтинговой компании Smart Estate Moscow Михаил Петров. По его мнению, тренд гораздо серьезнее: последние средние ретейлеры покидают рынок. Около половины операторов закрыли хотя бы один магазин, в большинстве случаев это связано с тем, что им не удалось договориться с собственниками помещений о скидках, или ставка аренды конкретного помещения оказалась выше трафика там, рассказал генеральный директор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых.

По мнению Шакирова, в ближайшие два года в России может произойти настоящий передел рынка ТЦ. До половины моллов обанкротятся даже без ввода повторного полного локдауна — ТЦ будут выставлять на торги, часть отойдет банкам. Это приведет к росту безработицы в стране, отметил Шакиров.

Есть риск, что с начала 2021 года последует новая серия закрытий, особенно в ТЦ, считает Белых. «Черная пятница» не дала резкого прироста выручки, и если новогодние праздники не изменят ситуацию, то магазины продолжат банкротиться, добавил он. Решать проблемы следует на уровне государства, предоставляя финансовую помощь бизнесу, снижая или полностью снимая налоговую нагрузку, полагает Никандрова.

В начале года, во время локдауна, снижение оборотов непродовольственных ритейлеров было беспрецедентным. Например, в апреле падение составило 40%, в мае — 30%, сообщили в Минпромторге. Там не прокомментировали, планирует ли ведомство оказывать дополнительную помощь предприятиям торговли.