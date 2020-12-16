В Интернете выросло число фишинговых сайтов, маскирующихся под страницы страховых компаний, пишет «Коммерсант» . На это обратили внимание авторы Telegram-канала In4security. Они обнаружили больше 80 доменов, в названиях которых к бренду страховой компании прибавляются приставки pay, payment, invoice. В тройке лидеров — «Ренессанс Страхование», «Согаз» и «Согласие», на которых приходится примерно 30% выявленных ресурсов, говорится в сообщении канала.

Рост числа фишинговых доменов страховых компаний может быть связан с тем, что в октябре после принятия поправок к закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» автовладельцы получили возможность покупать полисы ОСАГО не только на страницах страховщиков, но и в маркетплейсах, предполагают авторы канала и подтверждают в компании «СерчИнформ». По оценке компании, с 19 октября было зарегистрировано около 200 доменов, в назывании которых используется слово osago, в том числе в сочетании с брендами банков и страховых.

В страховых компаниях подтверждают тенденцию. Большая часть ссылок, перечисленных в Telegram-канале, уже заблокирована, ведутся работы по блокировке остальных, сообщили в «Согласии». В «Ренессанс Страховании» сказали, что за последний месяц компании удалось закрыть два фишинговых сайта. В «АльфаСтраховании» отметили, что за год было заблокировано 64 сайта, маскировавшихся под их ресурсы. В Российском союзе автостраховщиков сообщили, что в блокировании фишинговых сайтов есть трудности, связанные с зарубежными провайдерами — сроки доказывания противозаконности сайта значительно возрастают. Иногда они отказывают в ограничениях, мотивируя это недостаточностью представленных доказательств.

По словам экспертов, ситуация схожа с той, которая наблюдалась в начале 2017 года, когда появилась возможность оформлять электронные полисы ОСАГО, что также быстро вызвало волну регистрации мошеннических сайтов. В преддверии распродаж, праздников, а также на фоне громких новостей и событий фишинг в целом традиционно растет на 10–30%. В случае со страховыми компаниями цель мошенников чаще всего — кража персональных данных пользователей и информации об их банковских картах , но возможны и более сложные схемы, например, продажа поддельных полисов, говорят эксперты.