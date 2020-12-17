Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил сохранить все социальные выплаты самозанятым гражданам, если их доходы в месяц не превышают двух минимальных размеров оплаты труда. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил в четверг ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что власти подумают о дополнительной поддержке самозанятых граждан исходя из ситуации с пандемией коронавируса. Ранее в качестве мер поддержки самозанятым гражданам предоставили возврат в полном объеме суммы налога на профессиональный доход, уплаченного за 2019 год, а также дополнительный налоговый капитал в размере одного МРОТ на уплату налога в 2020 году.

«Мы считаем, что для расширения режима самозанятых нужно убрать некоторые препятствия. Сегодня такие категории, как пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, лица, осуществляющие уход за нетрудоспособными родственниками, которые получают те или иные пособия, становясь самозанятыми, теряют надбавки и социальные пособия. У многих самозанятых заработки сравнимы с этими надбавками, и, конечно, люди хотят изменить свой статус, чтобы не терять доходы», — сказал Титов. По его словам, необходимо «сохранить все социальные выплаты тем, например, чьи заработки за месяц в качестве самозанятых не превышают двух МРОТ». «Тогда у людей повысится доверие к этой системе», — добавил он.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля все субъекты РФ могут вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.



По последним данным, число зарегистрированных в РФ самозанятых достигло 1,5 млн человек.