Мосгорсуд не стал отменять меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении бывшего главы Минстроя Михаила Меня по делу о растрате 700 млн рублей бюджетных средств, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Московский городской суд изменил постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Меня, суд апелляционной инстанции уточнил в описательно-мотивировочной части постановления, что собранными по делу доказательствами подтверждается обоснованность подозрений в причастности Меня к совершенному преступлению, в остальной части постановление оставлено без изменения», — сказал собеседник агентства.

В соответствии с решением суда Меню запрещено пользоваться Интернетом и покидать место жительства, кроме ежедневных двухчасовых прогулок.

Следствие считает, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных средств, выделенных в качестве кредита для поддержки Ивановской области. По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов были перечислены 700 млн рублей.

Указанные денежные средства на следующий день были похищены преступной группой, считают следователи.

По данным СК, ранее по указанному уголовному делу в качестве обвиняемых были привлечены бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

Аудитору Счетной палаты предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).