Солид Банк обновил программу рефинансирования кредитов и кредитных карт других банков, говорится в релизе финучреждения.

«Так, обновленная программа рефинансирования Солид Банка с возможностью «растянуть» кредит на срок до десяти лет позволяет снизить ежемесячную кредитную нагрузку и повысить вероятность получения положительного решения по рефинансированию. Снижение долговой нагрузки поможет заемщикам пережить и без того тяжелое время, а в дальнейшем, когда ситуация в мире и стране стабилизируется, кредит можно будет погасить досрочно, если в этом есть необходимость», — отметили в банке.

Рефинансирование от Солид Банка:

Срок кредита от 13 месяцев до десяти лет (при сроке кредита от пяти лет требуется залог).

Сумма от 35 тыс. до 3 млн рублей.

Ставка от 9,9% годовых.

Возможно комбинированное рефинансирование кредита и кредитной карты. При этом оформлены они могут быть в разных кредитных организациях.

При рефинансировании до 800 тыс. рублей не требуется ни залога, ни поручителей. Кроме погашения кредитов других банков Солид Банк предоставляет возможность получить до 35% от суммы рефинансируемого долга наличными, уточняется в сообщении.