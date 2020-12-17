Россия заняла второе место в составленном Bloomberg рейтинге развивающихся рынков с наилучшими перспективами на 2021 год. Об этом сообщает РБК , уточняя, что среди факторов, которые положительно повлияют на положение страны, исследователи выделяют хороший бюджетный профиль и недооцененный рубль.

Рейтинг подготовлен аналитиками для 17 стран с развивающимся рынком. Оценка была проведена на основе 11 показателей экономического и финансового состояния этих стран, среди которых прогноз по росту ВВП, отношение долга к ВВП, валютные резервы, реальная процентная ставка и т. д.

По мнению Bloomberg, активы развивающихся стран приближаются к новым рекордам благодаря денежно-кредитным и фискальным мерам, принятым для борьбы с пандемией. Глобальное восстановление экономики продолжится, а Федеральная резервная система США сохраняет ключевую ставку близко к нулю — это должно увеличить готовность инвесторов вкладывать в более рисковые активы в 2021 году.

Среди стран рейтинга у России самая низкая доля государственного долга — всего 14%, а инвестиционная позиция — разница между внешними финансовыми активами и обязательствами страны — составляет 30% от ВВП, отмечает агентство. По мнению экспертов Bloomberg, экономика России в 2021 году вырастет на 3% (Минэкономразвития прогнозирует рост на 3,3%).

Агентство считает, что больше всего перспектив в 2021 году у Таиланда. В стране почти нет карантинных ограничений, зато есть хорошие валютные резервы. Также у Таиланда хорошая инвестиционная позиция — она составляет 8% от ВВП.



Китай оказался в рейтинге на последнем, 17-м месте. Несмотря на высокий прогнозируемый рост ВВП, у страны большая доля государственного долга и маленький валютный резерв.