Технологические модули «RSDH: Excel Addins» и «RSDH: СККД» компании R-Style Softlab прошли регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте).

«RSDH: Excel Addins» и «RSDH: СККД» расширяют возможности информационно-аналитической системы RS-DataHouse. Функциональность «RSDH: Excel Addins» позволяет пользователям RS-DataHouse работать с данными в режиме онлайн в электронных таблицах MS Excel, в частности:

обрабатывать данные, используя формулы и возможности форматирования MS Excel;

редактировать данные (изменять, удалять и добавлять строки, изменять значения и т.д.);

работать со связанными объектами базы данных;

сохранять шаблоны отчетов, оформленных с помощью стандартной функциональности МS Excel. После сохранения все внесенные изменения автоматически переносятся в базу данных.

С помощью модуля «RSDH: СККД» (система контроля качества данных) банки, работающие с системой RS-DataHouse, могут выполнять технологические и бизнес-проверки качества данных. Благодаря унификации требований к разработке процедур контроля компания упростила их сопровождение и создала полноценную библиотеку проверок с возможностью их многократного применения. Кроме того, в «RSDH: СККД» предусмотрена функциональность уведомлений о выявленных ошибках за счет интеграции с модулем рассылки сообщений по электронной почте, являющимся частью системы RS-DataHouse. После запуска «RSDH: СККД» выполняет настроенные группы проверок, по результатам которых модуль рассылки отправляет отчеты заданным пользователям.

«Технологические модули системы RS-DataHouse повышают эффективность работы пользователей с данными, — сообщила Юлия Кветкина, директор департамента аналитических систем, R-Style Softlab. — С помощью “RSDH: Excel Addins” специалисты банков могут редактировать и актуализировать данные хранилища и бизнес-приложений в режиме онлайн, получать отчеты в привычном и удобном виде. С “RSDH: СККД” пользователи получат единый гибкий инструмент для контроля и управления данными вместо набора разрозненных проверок. Наличие этого модуля является гарантией доверия к входным данным, подвергающимся последующей обработке и преобразованию».

Для справки:

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.