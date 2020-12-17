Российские власти думают о возможности новых выплат на детей. Об этом сообщил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«По поводу новых выплат — мы постоянно анализируем ситуацию, то, что происходит, думаем и о возможности новых выплат, я об этом тоже чуть попозже скажу», — заявил российский президент, отвечая на вопрос о новых выплатах на детей в 2021 году.



Напомним, с апреля по июнь на каждого ребенка в возрасте до трех лет выплачивалось по 5 тыс. рублей. Для семей с детьми в возрасте от трех до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тыс. рублей. Затем в июне все семьи получили еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.