Состояние банковского сектора в России весьма удовлетворительное, финансовая система устойчива, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что прибыль банков в этом году составила 1,3 трлн рублей.

«Банковский сектор у нас в весьма удовлетворительном состоянии, прибыль банков оценивается примерно в этом году в 1 триллион 300 миллиардов рублей, и это говорит об устойчивости финансовой системы», — сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.