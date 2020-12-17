Правительство планирует снизить уровень бедности с 13,5% до 6,5% к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Президент назвал сложной ситуацию с бедностью и ростом цен в России на фоне пандемии коронавируса. «Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Но было. В 2000 году за чертой бедности жило 29% населения… Мы в 2017 году вышли на планку где-то 12,3% людей, живущих за чертой бедности. Сейчас, к сожалению, из-за вот этих всех проблем эта планка приподнялась до 13,5%», — сказал Путин.

По словам президента, снижение уровня бедности является одним из основных направлений деятельности правительства. «План такой: к 2030 году уйти с 13,5% до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума», — отметил он.

Напомним, в тексте указа президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» говорится, что к 2030 году необходимо обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции. Уровень бедности в РФ к 2030 году должен быть снижен в два раза по сравнению с 2017-м, отмечается в указе. Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, должно вырасти в РФ до 25 млн человек.