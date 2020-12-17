Средства, предусмотренные правительством на выплату кешбэка за поездки по России в 2021 году, будут перенесены на следующий год, заявил российский президент Владимир Путин. Из 15 млрд рублей, заложенных на программу в текущем году, было освоено лишь 1,2 млрд рублей.



«Мы предусмотрели на кешбэк 15 млрд рублей, освоено только 1,2 млрд. Но договорились с правительством, то мы никуда эти деньги не перераспределим. Мы будем использовать не меньшие суммы и в следующим году, постараемся наращивать этот вид услуги», — сказал Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

По словам президента, проблема неосвоенных средств связана с тем, что россияне были недостаточно осведомлены о программе. «Это информационно не разошлось так, как нам нужно», — добавил Путин.

Напомним, первый этап продажи туров и бронирования отелей с кешбэком от государства продлился с 21 по 28 августа. Второй начался 15 ноября и завершился 5 декабря. На втором этапе программы правительство компенсировало 20% от суммы покупки.