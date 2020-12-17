Семьям с детьми в возрасте до семи лет государство выплатит по 5 тыс. рублей в качестве новогоднего подарка. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Государство сделает нашим детям подарок, небольшой, скромный, но тем не менее, — сообщил Путин. — Всем семьям с детьми от нуля до семи лет выплатим по 5 тысяч рублей на каждого ребенка».



По словам президента, такое решение было принято потому, что в нынешнем году во многих регионах отменены новогодние детские утренники и развлекательные мероприятия, тем не менее дети всегда ждут на Новый год подарков и праздника.