ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря.

Курс доллара понизился на 44,2 копейки, составив 72,9781 рубля (73,4201 рубля на 17 декабря). Курс евро снизился на 3,42 копейки, до 000 рубля (89,3229 рубля на 17 декабря).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 14:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,88 рубля (минус 47 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 89,16 рубля (минус 23 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 72,65—73,21 рубля за доллар и 88,82—89,5 рубля за евро.