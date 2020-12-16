Рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило рейтинги Абсолют Банка на пересмотр с возможностью понижения. Рейтинговое действие затронуло, в частности, долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте, которые находятся у банка на уровне «В2». Прогноз по этим рейтингам изменен с «негативного» на «рейтинг на пересмотре».

Базовая оценка и скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка подтверждены на уровне «caa1». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

В Moody's напоминают, что Абсолют Банк является материнским банком группы, включающей также его санируемую «дочку» — Балтинвестбанк (его рейтинги отозваны еще в августе 2019 года). Проводимый агентством анализ относится к консолидированным показателям группы, уточняется в сообщении.

Помещение рейтингов на пересмотр с возможностью понижения отражает неопределенность относительно сроков потенциального предоставления Абсолют Банку поддержки в виде капитала и достаточности этой поддержки для покрытия имеющегося дефицита, следует из релиза. Подтверждение оценки собственной кредитоспособности Абсолют Банка учитывает небольшой размер его запасов капитала, слабые качество активов и прибыльность.

Несмотря на то, что показатели достаточности капитала самого Абсолют Банка с комфортным запасом превосходят регулятивные минимумы, консолидированные капитальные показатели группы остаются слабыми, указывают аналитики. Кроме того, даже с учетом сокращения объема проблемных ссуд «Абсолюта» в III квартале эти показатели остаются высокими, превышая 25% валового объема ссуд на 30 сентября. Позитивным финансовым результатом января — сентября «Абсолют» обязан разовому доходу от восстановления резервов по старым гарантиям Балтинвестбанка, однако без этой составляющей у группы был бы убыток. Возвращение группы к стабильной прибыльности будет зависеть от дальнейшего улучшения качества активов и снижения потребности в резервах, а также от достаточности доходов от нового бизнеса (с фокусом на ипотеку и банковские гарантии) для устойчивого покрытия операционных издержек и резервов на потери по ссудам, рассуждают эксперты Moody's.

Сильные позиции Абсолют Банка по ликвидности и фондированию оказывают поддержку его базовой оценке кредитоспособности и рейтингам с учетом его существенных запасов ликвидности и низкой зависимости от рыночного фондирования.

Рейтинги депозитов Абсолют Банка на две ступени выше его базовой оценки кредитоспособности благодаря высокой, по мнению Moody's, вероятности его поддержки со стороны властей. Это мнение основано на том, что правительство косвенно выступает конечным собственником банка через НПФ «Благосостояние», а также на том факте, что подконтрольный «Абсолюту» Балтинвестбанк является получателем государственной поддержки через Агентство по страхованию вкладов и Центробанк в рамках санации.



В пересмотре рейтингов Абсолют Банка агентство сосредоточится на оценке мер, которые будут приняты в течение ближайших трех месяцев для компенсации нехватки капитала группы. Moody's ожидает получить подтверждение относительно поддержки для банка от третьей стороны, размера и сроков такой поддержки к концу I квартала 2021 года.

