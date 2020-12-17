Объем международных резервов РФ на 11 декабря составил 587,1 млрд долларов против 587,7 млрд на 4 декабря 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель снизился на 0,6 млрд долларов.

Сокращение резервов примерно на 0,1% за неделю произошло преимущественно под воздействием отрицательной курсовой переоценки, поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, что летом был зафиксирован новый рекорд по размеру резервов — 600,7 млрд долларов на 7 августа 2020 года.



Как свидетельствуют материалы ЦБ, международные резервы РФ выросли за 2019 год на 85,9 млрд долларов, а за 11 месяцев текущего года — примерно на 28,3 млрд.