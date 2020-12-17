В режиме видеоконференции обсудили вопросы противодействия мошенничеству, повышения информационной безопасности кредитно-финансовой сферы, совершенствования антиотмывочного законодательства (ПОД/ФТ) с учетом развития дистанционных технологий, рассмотрели подходы к нормативному регулированию и надзору.

По итогам совещания Совет принял ряд организационных решений, в том числе утвердил бюджет и план мероприятий на 2021 год, положение о почетном звании «Ветеран банковского дела», а также Дорожную карту Ассоциации банков России по развитию ESG-банкинга.