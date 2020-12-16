Крупнейшие банки решили начать отказываться от массового выпуска пластиковых карт и заменять их на цифровые — СберБанк к концу 2023 года планирует эмитировать 50% от всех выпускаемых карт исключительно в цифровом формате, рассказал РБК зампред правления банка Кирилл Царев. По его словам, в начале 2021 года СберБанк предоставит услугу «пластика как опции», и при заказе любого карточного продукта им можно будет сразу воспользоваться в цифровом виде, а сам «пластик», при необходимости, клиенты смогут дозаказать позднее.

Аналогичные планы есть у ВТБ: он хочет к 2023 году выпускать в цифровом виде до 40% всех банковских карт, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Сейчас на долю виртуальных карт в банке приходится 5% выпуска, а оборот по ним достиг в этом году почти 8 млрд рублей. Планы по отказу от «пластика» есть и у банка «Санкт-Петербург», который начнет замещать часть «пластиковой» эмиссии на цифровую уже в ближайшей перспективе. В Росбанке доля цифровых карт относительно пластиковых составляет 20%. Цифровая карта к концу 2021 года может удвоить свою долю на рынке, но еще не станет основным платежным инструментом у абсолютного большинства клиентов, считают там.

Газпромбанк не планирует сокращать объемы пластиковых карт, но будет активно развивать цифровые карты. Такой же позиции придерживается и «Хоум Кредит». По словам представителя банка, многие клиенты банков по-прежнему предпочитают иметь пластиковую карту в своем распоряжении, даже если активно пользуются смартфоном в качестве платежного инструмента. Райффайзенбанк только планирует начать эмиссию цифровых карт.

По словам старшего менеджера департамента управления рисками Deloitte Дениса Гаврилина, с одной стороны банки начинают очень активно участвовать в ESG-повестке (Environmental, Social and Corporate Governance — окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление), поэтому сокращение производства пластика выглядит крайне разумным шагом, с другой стороны, пользователи на российском рынке очень активно пользуются цифровыми картами..

Для Сбербанка сегодня крайне важна повестка ESG, подтверждает Царев. Уже существующие цифровые карты, которыми пользуются несколько миллионов человек, позволили сэкономить более 5 тонн пластика. Отказ от выпуска лишнего пластика позитивно повлияет на экологию, что является стратегической задачей ВТБ, сообщили в банке. Сокращение выпуска пластика также позволяет снизить затраты на производство карт, их логистику до офисов и клиентов, позволяет оптимизировать рабочее пространство в офисах, а также снять нагрузку на сотрудников отделений, добавил представитель Газпромбанка.