На очередной встрече CIO CLUB UZBEKISTAN компания BSS представила свою экспертизу в области речевых технологий и возможности применения этих решений в Узбекистане. CIO CLUB – экспертная площадка ИТ-директоров, предназначенная для обмена опытом и идеями, создания и выработки стратегий, позволяющих выявлять сложности в ИТ-сфере и способствующих их решению.

Команда BSS рассказала о собственных технологиях и решениях, входящих в омниканальную диалоговую платформу Digital2Speech . Платформа состоит из нескольких интегрированных между собой модулей, в том числе, виртуального робота-ассистента, голосовой биометрии и речевой аналитики, которые могут выступать как самостоятельные решения, так и работать в комплексе.

Учитывая, что эффективность любого бизнеса во многом зависит от качества взаимодействия с клиентами, то «умные» и самообучаемые голосовые и текстовые боты вызвали повышенный интерес участников встречи. Digital2Speech позволяет автоматизировать типовые запросы клиентов, которые составляют не менее 40% обращений. Соответственно, передав роботам рутину, компания может переориентировать своих операторов на решение более сложных вопросов. Кроме того, повышается удовлетворенность клиентов – они не ждут на линии, робот включается в диалог сразу, без промедления.

Голосовые помощники и чат-боты BSS ответят на все типовые обращения без участия оператора. В случае нетипового запроса клиент будет перенаправлен на сотрудника контакт-центра. А еще робот BSS может звонить клиентам и вести диалоги, предлагая новые продукты, напоминая о задолженности, заполняя данные под диктовку клиента. Может идентифицировать и верифицировать клиента по голосу. Анализировать диалоги операторов с клиентами и так далее.

Один из главных вопросов от аудитории в Узбекистане – как представленные решения работают с узбекским языком. «Чтобы научиться понимать общеупотребительную лексику узбекского языка, например, набор наречий, используемых на территории Республики, решению BSS требуется небольшой массив данных и всего несколько недель. После чего можно запускать в промышленное использование», - отметил эксперт по голосовым решениям BSS Юрий Ледаков.

Представители BSS отметили, что Digital2Speech выгодно отличается от других решений именно тем, что не требует месяцы на адаптацию и обучение робота. Речь, действительно, идет о неделях. Такой подход, понравился участникам CIO Club. Как и то, что ряд «коробочных» решений BSS можно использовать с первого дня. При определенных условиях на их внедрение в контуре заказчика понадобится всего лишь до трех недель.

Решение по речевой аналитике, голосовой канал в ДБО и ответы на типовые вопросы от BSS уже активно используются европейскими и российскими заказчиками из банковского сектора, телекоммуникационного бизнеса, госструктур и здравоохранения.

Выступление спикеров BSS проходило в режиме онлайн. Но уже сразу после выступления они получили приглашение от нескольких участников встречи посетить Ташкент и представить свои решения вживую.