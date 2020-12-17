Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предложил разрешить регионам РФ снижать налог на профессиональный доход, который используют самозанятые, до 1%. Об этом он сообщил в четверг ТАСС.

«Мы предлагали в свое время. И наше предложение пока в силе: считаем правильным предоставить право регионам снижать для самозанятых налог до 1%. Если бы такое право дали регионам, это было бы достаточно значимой поддержкой», — сказал Катырин.

Он отметил, что для бюджетов федерального и регионального уровней такая поддержка «не изменит кардинально ситуацию», так как эта категория предпринимателей не оперирует большими суммами. «Было бы, мне кажется, правильно на такой шаг пойти», — заключил глава ТПП.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что власти подумают о дополнительной поддержке самозанятых граждан исходя из ситуации с пандемией коронавируса. Ранее в качестве мер поддержки самозанятым гражданам предоставили возврат в полном объеме суммы налога на профессиональный доход, уплаченного за 2019 год, а также дополнительный налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда на уплату налога в 2020 году.



Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля все субъекты РФ могут вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями. По последним данным, число зарегистрированных в РФ самозанятых достигло 1,5 млн человек.