Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор уже в шестой раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте до отметки в 0—0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.

ФРС также снова уточнила, что намерена сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

«Путь экономики будет существенно зависеть от распространения вируса. Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет по-прежнему оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и представляет значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе», — говорится в релизе регулятора.

Помимо этого, все 17 членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания прогнозируют базовую процентную ставку в 2020 году на уровне 0—0,25%, следует из экономического прогноза регулятора.

Члены комитета также единогласно считают, что в 2021 году ставка останется на этом же уровне. В 2022 году большинство членов комитета ожидают, что ставка по-прежнему составит 0—0,25%, при этом один высказался за ее повышение до 0,25—0,5%. В 2023 году также большинство ждет сохранения ставки на уровне 0-0,25%, при этом трое высказались за ее повышение до 0,25-0,5%, один — до 0,5—0,75%, еще один — до 1—1,25%.

В среднем ставка в 2020 году будет составлять 0,1%, так же как в 2021—2023 годах, сообщил регулятор. В долгосрочной перспективе ФРС прогнозирует ставку на уровне 2,5% годовых.