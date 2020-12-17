Средние показатели достаточности капитала в банковском секторе РФ несколько снизились в октябре, при этом на конец сентября три системно значимых банка имели небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе, свидетельствуют данные обзора российских банков за десять месяцев 2020 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

Средние показатели капитала в секторе (без учета банка «плохих» долгов — «Траста», основной капитал которого был отрицательным на уровне 1,3 трлн рублей на конец десятимесячного периода) в октябре снизились на 60 базисных пунктов, подсчитали аналитики. Как поясняется, такая динамика была в значительной мере обусловлена крупной дивидендной выплатой со стороны СберБанка (на сумму 422 млрд рублей). У некоторых банков показатели капитала также снизились ввиду отмены в октябре регулятивных послаблений, которые ранее позволяли использовать валютные курсы на 1 марта 2020 года для расчета показателей капитала. На конец отчетного периода средний показатель базового капитала был на уровне 10,5%, основного капитала — 11,5%, общего капитала — 13,9%.

Банковским группам необходимо обеспечивать соблюдение нормативов по капиталу с учетом надбавок на консолидированной основе на конец каждого квартала, напоминают в Fitch. На конец девяти месяцев 2020 года 11 системно значимых банков (без Промсвязьбанка, который еще не раскрывал консолидированные показатели) соблюдали минимальные требования с учетом надбавок, констатируют аналитики. Эти требования составляли 8% для базового капитала, 9,5% для основного капитала и 11,5% для общего капитала.

«Три системно значимых банка имели небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе. Так, у ВТБ консолидированный показатель общего капитала был на уровне 11,9%, Газпромбанк имел невысокий показатель базового капитала в 8,5%, а Московский Кредитный Банк имел небольшой запас по показателю базового капитала, составлявшему 8,9%», — говорится в обзоре.



Эксперты делают оговорку, что несоблюдение требований по надбавкам может обусловить ограничения на выплату дивидендов, но не приведет к регулятивному вмешательству в случае соблюдения банком нормативов на неконсолидированной основе (минимум 4,5% по базовому капиталу, 6% по основному капиталу и 8% по общему капиталу).