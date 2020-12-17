Вчера на рынки вновь вернулся оптимистичный настрой, и рост возобновился на фоне сильных данных по промышленным заказам из Германии, перспектив восстановления мировой экономики в связи с началом вакцинации и надежд на дополнительные стимулы в США. После весьма неустойчивой динамики днем ранее вчера рост на российском рынке акций возобновился, и по итогам дня индекс РТС прибавил 0,7% до 1 400 пунктов, тогда как индекс Московской биржи повысился на 0,7% до 3 269 пунктов; заметим, что индекс РТС вновь перешагнул отметку 1 400 пунктов. Инвесторы покупали защитные и недооцененные активы, а также акции циклических компаний. Курс рубля немного ослаб (-0,1% до 73,47 руб./долл.), вновь следуя за динамикой цен на нефть (Brent -0,1% до 50,69 долл./барр.).

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет идти вверх на фоне перехода инвесторов в акции циклических компаний: Российский рынок акций сегодня открылся ростом, и мы ожидаем, что благодаря переходу инвесторов в акции циклических компаний в металлургическом и нефтегазовом секторах рост продолжится в течение дня; Повышение цен на нефть и укрепление курса рубя также позволяют рассчитывать на дальнейший роста рынка.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru(Стратегия)

Инфляция составила 0,4% с начала месяца на 14 декабря; НЕГАТИВНО Как сообщил Росстат, потребительские цены выросли на 0,2% за период с 8 по 14 декабря; в итоге инфляция составила 0,4% с начала месяца на 14 декабря. Напомним, что 10 декабря российское правительство решило ограничить рост цен на сахар и подсолнечное масло, установив предельные оптовые и розничные цены, однако мы считаем, что эта мера окажет эффект на цены только в конце декабря. С другой стороны, помимо цен этих продовольственных товаров быстрыми темпами продолжали расти и цены на другие продукты питания – цены на овощи также сильно выросли. Таким образом, мы видим значительный риск того, что инфляция составит 0,7% м/м в декабре,или 4,8% г/г по итогам 2020, сильно превысив инфляционный диапазон ЦБ на этот год на уровне 3,9-4,2%. Таким образом, мы ожидаем, что риторика ЦБ завтра ужесточится; глава ЦБ недавно упоминал о том, что пространство для понижения ставки остается, однако сейчас выглядит весьма умеренным. В то же время из-за недавнего скачка инфляции мы подтверждаем наши ожидания в отношении траектории движения ставки: мы продолжаем ожидать, что ключевая ставка сохранится на неизменном уровне 4,25% на завтрашнем заседании ЦБ и в 1К21. Повышение ставки не только не является необходимым, так как инфляция вызвана ростом цен на продукты питания, но и невозможно, так как экономика по-прежнему находится под давлением в связи с пандемией.

Всемирный банк улучшил прогноз спада российского ВВП до - 4% г/г в 2020; ПОЗИТИВНО Всемирный банк обновил свой прогноз по российской экономике, улучшив свои оценки спада ВВП в 2020 с -6% г/г, ожидаемых в июле, и -5% г/г, ожидаемых в сентябре, до -4% г/г. Тем не менее, возобновление экономического роста ожидается на уровне 2,6% в 2021, и он ускорится до 3% в 2022. Прогноз Всемирного банка основан на предпосылке массовой вакцинации россиян. Неудивительно, что потребление домохозяйств, как ожидается, станет главным драйвером роста экономики в 2021 и 2022, учитывая что этот фактор был главной причиной снижения российского ВВП в 2020. Повышение прогноза Всемирного банка подтверждает хорошо известный факт, что Россия прошла через кризис этого года в гораздо лучшей форме, чем другие страны.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Магнит (ВЫШЕ РЫНКА) запускает процесс трансформации цепочки поставок; УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО Магнит (MGNT RX / MGNT LI: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ 5 667 руб. / $17,8 /акцию) объявил о начале внедрения единой системы прогнозирования спроса на товары и планирования запасов (F&R) на базе облачного решения Relex Solutions. Новая платформа с аналитическими инструментами, основанными на технологиях искусственного интеллекта, заменит существующие решения в области прогнозирования продаж и планирования запасов и будет распространена на все форматы магазинов, ДЦ и все категории продукции. Пилотный проект будет запущен в 2021 г. в распределительном центре в Краснодаре с контуром более 1250 магазинов (примерно 6% совокупной базы магазинов). За счет внедрения «Магнит» планирует повысить доступность ассортимента в торговых точках, улучшить качество и скорость взаимоде йствия с поставщиками и оптимизировать товарные запасы.

Мнение Альфа-Банка. Новость указывает на то, что Магнит находится на пути к совершенствованию своих внутренних бизнес-процессов и сокращению разрыва в цифровизации со своим основным конкурентом, ком панией X5. Проект, вероятно, обеспечит дальнейшее улучшение рентабельности и оптимизацию оборотного капитала, которые являются фундаментом долгосрочной инвестиционной привлекательности Магнита. Хотя краткосрочно позитивное влияние этого процесса вряд ли будет значительным (так как на цифровизацию всей сети требуется время), мы считаем новость позитивной, так как она улучшит настроение инвесторов к акциям компании.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)