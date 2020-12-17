Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Братского АНКБ на уровне «ruBB». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «негативный», говорится в релизе агентства.

«Изменение прогноза на «негативный» связано cо сжатием ключевого направления деятельности банка (кредитование субъектов МСБ) на фоне снижения показателей операционной эффективности, что может привести к снижению заинтересованности собственников в бизнесе банка. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабыми рыночными позициями, приемлемой позицией по капиталу и способностью его генерации, удовлетворительным качеством активов и адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, кредитный портфель банка на 1 ноября 2020 года формирует около 46% валовых активов (в том числе на корпоративные ссуды приходится 87% портфеля, на кредиты физлицам — 13%). Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за период с 1 ноября 2019 года по 1 ноября 2020-го среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 14,9% и 55% соответственно).