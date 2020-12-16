Общая задолженность россиян по ипотеке к 1 ноября приблизилась к 9 трлн рублей — она достигла 8,88 трлн рублей, что на 22,1% больше прошлогоднего показателя, пишут «Известия» . Это следует из данных ЦБ. Доля просрочки сохраняется на уровне 0,9%: по итогам октября ее объем составляет 71,16 млн рублей, увеличившись за год на 11,1%. Продолжают расти показатели выдачи жилищных займов — в октябре объем кредитования за месяц вырос на 3,4%, банки заключили 212 тыс. договоров на общую сумму 546,4 млрд рублей, что стало новым историческим максимумом с 2009 года. Каждый третий кредит физлиц приходился на ипотеку. Средневзвешенная процентная ставка по жилищному займу в рублях за год снизилась с 9,4 до 7,3%.

Представители финансовых организаций отмечают, что рекордный спрос на ипотеку, вызванный снижением ставок и реализацией льготной госпрограммы, продолжается. Так, в «Сбере» за январь–ноябрь 2020-го выдано кредитов на жилье на 1,8 трлн рублей, что на 60% больше прошлогоднего уровня. В ВТБ за 11 месяцев выдано ссуд на 824 млрд рублей, что на 40% больше годовой давности. В банках фиксируют рост средней суммы ипотеки за год в диапазоне от 6 до 30% и незначительное изменение среднего срока ее оформления. Также наблюдается увеличившийся спрос на рефинансирование, уровень просрочки по ипотеке сохраняется низким.

По данным ОКБ, на 1 ноября действует 5,6 млн займов, из которых 64,1 тыс. в просрочке от 90 дней. То есть доля равна 1,1%, как и в 2019-м. Всего за январь–октябрь 2020-го банки выдали ипотеку на 3,1 трлн рублей, или на 48%, больше прошлогоднего. За год благодаря госпрограмме и низким ставкам полная стоимость ссуды упала до 9%, долговая нагрузка снизилась до 19%.

В 2020-м, по оценкам НКР, будет установлен рекорд по выдаче ипотеки — он достигнет 3,9–4 трлн рублей, но повторить его в следующем году вряд ли удастся, и показатель не превысит 3,7 трлн рублей.

Как прогнозируют эксперты, в этом году объемы ипотечного кредитования с учетом реализации госпрограммы под 6,5% превысят 3,5 трлн рублей и побьют рекорд 2018-го. Рынок жилищного кредитования будет расти аналогичными 2020-му темпами и в следующем году, прирост составит от 20% до 35%, считают эксперты. По их мнению, чтобы на рынке не возник «пузырь», рост цен на недвижимость после восстановительной фазы должен поддерживаться увеличением доходов граждан, чего пока не наблюдается.