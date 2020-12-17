Банк России разработал проект указания «О залоговом билете» . Документ устанавливает форму залогового билета, которым оформляется заключенный ломбардом договор займа под залог движимых вещей (движимого имущества), принадлежащих заемщику и предназначенных для личного потребления.

Как следует из пояснительной записки к проекту, залоговый билет состоит из двух обязательных разделов. Первый раздел содержит таблицу индивидуальных условий договора потребительского займа, второй включает строки, отражающие особенности ломбардной деятельности (предоставление краткосрочных займов, обеспеченных залогом движимых вещей) и содержит сведения о залоге и его реализации.

«Во второй раздел включены строки, направленные на защиту прав заемщика при реализации ломбардом предмета залога путем информирования заемщика о возможности прекратить обращение взыскания на предмет залога до его продажи ломбардом, исполнив свое обязательство по договору, а также о его праве в течение трех лет со дня продажи предмета залога обратиться в ломбард и получить разницу, образовавшуюся в результате превышения суммы, вырученной при реализации предмета залога, или суммы ее оценки над суммой обязательств заемщика перед ломбардом. Второй раздел залогового билета не может быть дополнен строками, содержащими иную информацию», — отмечается в пояснительной записке.

В числе прочего залоговый билет содержит сведения о согласии заемщика с условиями договора и получении им суммы займа, а также информацию о получении ломбардом предмета залога и выдаче займа (с указанием соответствующих реквизитов сторон). «Для целей учета сложившейся практики и особенностей деятельности ломбардов проектом указания предусмотрено право ломбарда дополнять залоговый билет другими разделами для отражения иных условий и (или) информации», — уточняют в ЦБ.

Кроме того, проектом указания предусмотрена возможность оформления залогового билета не только на бумажном носителе, но и в электронной форме.



Предполагается, что указание будет действовать с 10 июля 2021 года. До 31 декабря 2020-го регулятор собирает предложения и замечания по проекту.